Ufficiale: West Ham, riscattato Todibo dal Nizza per 39 milioni

06/06/2025 | 13:49:57

Il West Ham FC comunica che Jean Claire Todibo completerà il trasferimento a titolo definito dal Nizza in data 1 Luglio. Nel frattempo Carlos Soler e Evan Ferguson faranno ritorno ai rispettivi club di appartenenza alla fine del loro periodo in prestito. Ci teniamo ad augurare loro ogni successo per il futuro.

L’acquisto di Todibo è per una cifra intorno ai 38 milioni di euro.

Foto: Instagram Todibo