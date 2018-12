Ufficiale: West Ham-Noble, avanti fino al 2021

Il West Ham, attraverso i propri canali ufficiali di informazione, ha annunciato di aver applicato l’opzione per il rinnovo di Mark Noble. L’esperto centrocampista classe 1987 ha firmato un nuovo contratto valido fino al 2021 e finora vanta oltre 400 presenze con la maglia degli Hammers.

The Club are delighted to announce that we have taken up the option to extend Mark Noble’s contract to 2021.

