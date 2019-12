Il Borussia Dortmund, attraverso i propri canali ufficiali, ha appena annunciato di aver raggiunto l’accordo per la cessione di Julian Weigl al Benfica. Non sono stati ancora resi noti i dettagli dell’operazione, ma il classe 1995 – accostato in maniera errata all’Inter – è pronto a ripartire dal Portogallo per giocare con maggiore continuità.

Foto: Borussia Dortmund Twitter