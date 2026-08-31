Ufficiale: Watkins nuovo giocatore dell’Al-Hilal

31/08/2026 | 10:11:15

Watkins nuovo calciatore dell’Al Hilal, è ufficiale. Il comunicato: “Il Consiglio di Amministrazione della Al-Hilal Club Company, presieduto da Sua Altezza il Principe Nawaf bin Saad, ha perfezionato l’ingaggio dell’attaccante inglese Ollie Watkins, proveniente dall’Aston Villa, che vestirà la maglia della prima squadra di calcio dell’Al-Hilal per tre anni. La cerimonia della firma si è svolta oggi, domenica sera, presso l’Almajdiah Sport Hub. Il Consiglio di Amministrazione ha espresso il proprio apprezzamento a Sua Altezza Reale il Principe Alwaleed bin Talal per aver sponsorizzato il trasferimento di Ollie Watkins all’Al-Hilal. Ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento a Sua Altezza per il costante sostegno al club, per il continuo contributo alla sua crescita, per l’impegno volto a rafforzarne la competitività e per la dedizione nel realizzare le aspirazioni dei tifosi. Watkins, trentenne, ha iniziato la sua carriera professionistica all’Exeter City prima di passare al Brentford, squadra in cui ha militato fino al 2020. Durante la sua permanenza al Brentford, è stato nominato “Giocatore dell’anno” della Championship inglese, per poi trasferirsi all’Aston Villa nello stesso anno. Con l’Aston Villa, Watkins ha partecipato a competizioni nazionali ed europee, contribuendo alla vittoria della Europa League nella stagione 2025/26 e conquistando così il suo primo trofeo da professionista. A livello internazionale, Watkins ha debuttato con la nazionale inglese nel 2021, collezionando numerose presenze e partecipando, tra l’altro, a UEFA Euro 2024 e alla Coppa del Mondo FIFA 2026. Conta 24 presenze e sette gol con la maglia dell’Inghilterra. È previsto che Watkins si unisca alla squadra dell’Al-Hilal per l’allenamento di questa sera, in preparazione alla partita di martedì prossimo contro l’Al-Ahli, valida per la Roshn Saudi League”.

foto x al hilal