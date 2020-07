Ufficiale: Watford, esonerato Pearson. Mullins allenatore ad interim

Come comunicato dal Watford attraverso una nota ufficiale, il club di Premier League ha esonerato Nigel Pearson a due giornate dalla fine del campionato inglese. Il club poi nella stessa nota ha ufficializzato poi che “Hayden Mullins, con Graham Stack come suo assistente, assumerà la posizione di capo allenatore ad interim per le ultime due partite della Premier League degli Hornets della stagione 2019/20.”

Club Statement: Nigel Pearson — Watford Football Club (@WatfordFC) July 19, 2020

Foto: sito ufficiale Watford