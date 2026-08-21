Ufficiale: Wan-Bissaka firma con l’Aston Villa

21/08/2026 | 13:11:43

Aaron Wan-Bissaka, terzino destro della Repubblica Democratica del Congo, lascia il West Ham, retrocesso in Championship e firma con l’Aston Villa.

Il comunicato: “L’Aston Villa è lieta di annunciare l’acquisto di Aaron Wan-Bissaka dal West Ham United.

L’internazionale congolese, che ha giocato per la sua nazionale ai Mondiali FIFA 2026, è arrivato in prestito per tutta la stagione, con un obbligo condizionato di acquisto.

Cresciuto all’accademia giovanile del Crystal Palace, il terzino ventottenne avrebbe poi trascorso cinque anni al Manchester United, dove ha sollevato la FA Cup e la EFL Cup.

Dopo aver collezionato quasi 200 presenze a Old Trafford, ha trascorso le ultime due stagioni nell’est di Londra.

Benvenuto, Aaron!”

Le prima parole da giocatore dei Villans: “Sono felice di essere qui e di far parte di questo grande club. L’ambizione mi ha attratto. Sai la direzione che sta prendendo il club, e ovviamente l’opportunità di giocare a questo livello. Il suo obiettivo stagionale (di Unai Emery) e quello che ha fatto negli ultimi anni per il club sono stati motivanti. Sarà una nuova esperienza, conoscere i giocatori e i tifosi, e anche l’atmosfera. Ogni partita sarà una sfida, ma non vedo l’ora. Basta avere una stagione di successo, aggiungendo anche trofei”.

Foto: Sito Aston Villa