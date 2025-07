Ufficiale: Walukiewicz è un nuovo calciatore del Sassuolo

25/07/2025 | 21:30:57

Di seguito il comunicato: “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver acquisito, con la formula del prestito con diritto di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Sebastian Walukiewicz (difensore, 2000).

Nato a Gorzów Wielkopolski, in Polonia, il 5 aprile 2000, Sebastian veste la maglia del MKP Gorzów Wielkopolski prima di essere notato nel 2013 dal Legia Varsavia, dove, a solo 16 anni, vince il campionato Under 19 ed esordisce con la squadra riserve in terza serie. Nel 2017 passa al Pogoń Stettino II e dopo solo 12 presenze si conquista la convocazione in prima squadra, esordendo con la maglia granata a 18 anni e indossandola da titolare la stagione seguente totalizzando 32 presenze, un gol e un assist.

A gennaio 2019 attira l’attenzione del Cagliari che lo acquista e lo porta in Serie A nella sessione estiva: Sebastian esordisce in rossoblù, da titolare, nella vittoria in Coppa Italia contro la Sampdoria, e dopo aver esordito anche in campionato finisce la stagione 19/20 conquistandosi la titolarità. Dopo 45 presenze con i sardi, il difensore passa all’Empoli il primo settembre 2022: 40 gare in Serie A e il 30 agosto 2024 il Torino lo acquista a titolo definitivo, facendolo esordire il giorno stesso.

Walukiewicz ha trascorso tutta la trafila delle nazionali giovanili polacche: tra Under 15 e Under 21 colleziona 51 presenze segnando 7 volte, conquistandosi la prima convocazione con la nazionale maggiore per la Nations League di agosto 2020. Il suo esordio avviene dal 1′ nella sfida amichevole vinta 5-1 contro la Finlandia, e festeggia la convocazione per Euro2024 con il primo gol con la Polonia nell’amichevole contro l’Ucraina.