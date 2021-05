Ufficiale: Walcott tornerà al Southampton a giugno per firmare un contratto di due anni

Theo Walcott firmerà un contratto di due anni per rimanere al Southampton una volta terminato il suo periodo di prestito. Lo ha annunciato il club inglese nel suo sito. L’ex attaccante dell’Arsenal si è unito alla squadra del St Mary con un prestito stagionale lo scorso anno. Il Southampton ha ragiunto un nuovo accordo biennale, Walcott firmerà una volta che il suo contratto con l’Everton scadrà a giugno.

One of our OWN 😇#SaintsFC is delighted to announce it has reached an agreement in principle with @theowalcott for him to return to the club permanently:

— Southampton FC (@SouthamptonFC) May 18, 2021