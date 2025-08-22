Ufficiale: Vranckx nuovo giocatore del Sassuolo

22/08/2025 | 20:58:54

Il Sassuolo ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Vranckx:”L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver acquisito, con la formula del prestito con diritto di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Aster Vranckx (centrocampista, 2002). Nato a Kortenberg, nella regione delle Fiandre, da padre belga e madre congolese, Aster comincia a giocare a calcio in alcune squadre locali, passa poi alle formazioni giovanili del KV Mechelen firmando il primo contratto a soli 15 anni. Fa il suo debutto con i giallorossi nella sfida di Supercoppa contro il Genk a luglio 2019, ancora 16enne, e pochi giorni dopo esordisce anche in Jupiler Pro League 1A contro l’Anderlecht”.

FOTO: Sito Sassuolo