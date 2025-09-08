Ufficiale: Von Ballmoos è un nuovo giocatore del Lugano

08/09/2025 | 16:20:25

“Il Lugano è lieto di annunciare l’arrivo di David von Ballmoos, portiere svizzero classe 1994, in arrivo in prestito dal BSC Young Boys fino al 30 giugno 2026, con opzione di riscatto. Cresciuto nel settore giovanile della formazione bernese, von Ballmoos si è affermato come uno degli estremi difensori di spicco delle ultime stagioni di Super League. Con lo Young Boys ha collezionato oltre 200 presenze ufficiali, arricchendo il proprio palmarès con sei titoli nazionali e due Coppe Svizzera. In giallonero ha inoltre maturato una significativa esperienza internazionale grazie alla partecipazione a tornei prestigiosi quali la UEFA Champions League e la UEFA Europa League, ai massimi livelli del calcio europeo. Il Lugano accoglie con entusiasmo David von Ballmoos e gli augura le migliori soddisfazioni in bianconero”.

Foto: X Lugano