Ufficiale: Volpe è il nuovo allenatore del Latina

02/12/2025 | 13:56:50

Gennaro Volpe è il nuovo allenatore del Latina Calcio.

Questo il comunicato del club:

“Il Latina Calcio 1932 comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Gennaro Volpe.

Classe 1981, una vita e una carriera da calciatore terminata nel 2018, Volpe ha avviato sin da subito il proprio percorso da allenatore nelle giovanili della Virtus Entella, ricoprendo i ruoli di responsabile dell’Academy, tecnico dell’Under 17 e della formazione Primavera. Nel 2021 è approdato sulla panchina della prima squadra ligure, conducendola a due stagioni di alto profilo: un 4º posto nel 2021/22 e un 3º posto nel 2022/23, chiuso a quota 79 punti, record assoluto nella storia del club nel Girone B di Serie C. L’allenatore ha firmato un anno di contratto.

La società rivolge un caloroso benvenuto a mister Volpe, augurandogli buon lavoro e le migliori soddisfazioni alla guida del Latina Calcio 1932”.

Foto: Instagram Latina