Ufficiale: Vokic è del Pordenone

“Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio del centrocampista Dejan Vokic. Il calciatore sloveno, classe ‘96, arriva dal Benevento in prestito fino a giugno 2022. Vokic è un giocatore di notevole tecnica e fisicità, che in carriera è stato impiegato in tutti i ruoli del centrocampo. Ha vestito la maglia del Benevento dal febbraio 2019, con una parentesi al Pescara nella stagione 2020/21. In precedenza si è messo in evidenza nelle massime serie di Polonia e Slovenia”. Questo il comunicato ufficiale con cui il Pordenone rende noto l’ingaggio di Dejan Vokic.