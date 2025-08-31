Ufficiale: Vogliacco è un nuovo giocatore del PAOK Salonicco

31/08/2025 | 12:43:06

Si dividono le strade di Alessandro Vogliacco e il Genoa. Il difensore è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto al PAOK Salonicco. Questo il comunicato della formazione greca: “Il PAOK FC annuncia l’acquisizione di Alessandro Vogliacco dal Genoa a titolo temporaneo con diritto di riscatto. Il difensore centrale italiano indosserà la maglia numero 4”. Il giocatore, nell’ultima stagione, ha disputato 10 partite in campionato al Parma.

foto instagram paok