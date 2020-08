Ufficiale: Vittorio Vigolo all’Alma Juventus Fano

La società amaranto, attraverso il suo profilo Facebook, comunica l’acquisto di Vittorio Vigolo.

“Vittorio Vigolo, attaccante classe 2000, è un nuovo giocatore dell’Alma Juventus Fano. Vigolo ha disputato l’ultimo campionato prima nel Rende in C e poi alla Virtus Ciserano Bergamo in serie D”.

Foto: Facebook Alma Juventus Fano