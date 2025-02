Ufficiale: Vitor Roque è un nuovo calciatore del Palmeiras

Vitor Roque torna in Brasile ed è un nuovo giocatore del Palmeiras. Dopo aver interrotto il prestito con il Betis Siviglia, il club catalano ha annunciato la cessione dell’attaccante: “Il Barcellona e la Sociedade Esportiva Palmeiras hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore Vitor Roque. Il Club gli augura buona fortuna e successo per il futuro, sia personale che professionale”, riporta il comunicato ufficiale.

“Vitor Roque (Timóteo, 28 febbraio 2005) è arrivato al Barcellona nella finestra di calciomercato invernale della stagione 2023/24, dopo che il suo ingaggio era stato annunciato nell’estate del 2023. È arrivato dall’Athletico Paranaense, squadra con cui ha esordito sia nella Serie A brasiliana che nella Copa Libertadores. In precedenza aveva giocato in B con il Cruzeiro, a soli 16 anni.

Con il Barcellona, ​​in quei sei mesi, il brasiliano ha giocato un totale di 16 partite (14 in campionato e 2 in Copa del Rey), nelle quali ha messo a segno due gol: uno contro l’Osasuna che valse la vittoria allo Stadio Olimpico Lluís Companys (1-0) e un altro contro l’Alavés a Mendizorroza (1-3).

Nell’estate del 2024, e con l’idea che l’attaccante continuasse a crescere e ad avere più minuti a disposizione, il Barcellona e il Real Betis raggiungono un accordo per il prestito del brasiliano. Roque ha giocato 33 partite con gli andalusi (22 in Liga, 7 in Conference e 4 in Copa del Rey) ed è riuscito a segnare 7 gol (4 in Liga e 3 in Copa del Rey)”.

Foto: Instagram Palmeiras