Ultimo aggiornamento: lunedi' 20 dicembre 2021 23:45

Ufficiale: Vitor Pereira non è più l’allenatore del Fenerbahçe

20.12.2021 | 23:45

Il Fenerbahçe ha annunciato attraverso i propri canali social la risoluzione consensuale del contratto del tecnico Vitor Pereira. Fatali per il portoghese gli ultimi risultati negativi e il deludente quinto posto in classifica con 28 punti.


FOTO: Logo Fenerbahçe