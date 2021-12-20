Ufficiale: Vitor Pereira non è più l’allenatore del Fenerbahçe

Il Fenerbahçe ha annunciato attraverso i propri canali social la risoluzione consensuale del contratto del tecnico Vitor Pereira. Fatali per il portoghese gli ultimi risultati negativi e il deludente quinto posto in classifica con 28 punti.

Kamuoyuna Duyuru | Futbol A Takım Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır.

Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/pljRJVV3Tg

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 20, 2021