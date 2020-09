Ufficiale: Vito Mannone è il nuovo portiere del Monaco

Vito Mannone è il nuovo portiere del Monaco. Lo ha annunciato ufficialmente il club monegasco, comunicando come l’ex portiere dell’Arsenal abbia firmato un contratto fino al 2022. Queste le parole dell’estremo difensore italiano: “Sono orgoglioso di unirmi all’AS Monaco e di avere l’opportunità di scoprire un nuovo campionato. Sono molto felice di entrare a far parte di questo gruppo di talento. Non vedo l’ora di incontrare i miei nuovi compagni di squadra e dare il massimo per aiutare il club a raggiungere gli obiettivi”.

Visualizza questo post su Instagram ⚪️ @vito_mannone1 ! Un post condiviso da AS Monaco (@asmonaco) in data: 11 Set 2020 alle ore 1:08 PDT

Foto: Twitter Monaco