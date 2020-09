Ufficiale: Viterbese per la porta arriva Daga

La Viterbese, attraverso i propri canali interattivi, ha comunicato l’acquisto a titolo definitivo del portiere ex Arezzo Riccardo Daga. Di seguito il comunicato del club:

La società U.S. Viterbese 1908 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Daga, nato a Cagliari il 13 gennaio 2000. Il portiere, svincolato dall’Arezzo, si è legato al club gialloblù per le prossime due stagioni sportive.

Riccardo Daga è cresciuto nel settore giovanile del Cagliari dove si è guadagnato diverse convocazioni in Nazionale. Per l’estremo difensore, infatti, 7 presenze con le selezioni giovanili dell’Italia. Con la maglia rossoblù del Cagliari è arrivato fino alla Primavera (41 presenze in due stagioni sportive) per poi trasferirsi all’Arezzo, club con il quale ha esordito in Lega Pro il 18 settembre 2019 nel match contro la Juventus Under 23.

Foto: Twitter Cagliari.