Ufficiale: Viterbese, esonerato Dal Canto

Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la Viterbese ha annunciato l’esonero di Alessandro Dal Canto. Ecco il comunicato:

“US Viterbese 1908 comunica di aver sollevato dalla guida tecnica della prima squadra Alessandro Dal Canto, l’allenatore in seconda Giuliano Lamma ed il preparatore atletico Alessandro Ciullini. La società ringrazia mister Dal Canto ed i suoi collaboratori per la professionalità ed il lavoro svolto in questi mesi ed augura loro il meglio per il futuro”.

Foto: Sito Viterbese