La Viterbese ha comunicato ufficialmente l’arrivo in prestito per una stagione del centravanti della Lazio, Alessandro Rossi. L’attaccante di proprietà biancoceleste vanta già 58 presenze e quattro reti in Serie B, con le maglie di Salernitana, Venezia e Juve Stabia.

Foto: sito ufficiale Viterbese