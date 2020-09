Ufficiale: Viterbese, arriva Salandria

Dal Catania alla Viterbese. Francesco Salandria, centrocampista classe 1995, ha cambiato casacca. Questo il comunicato del nuovo club:

“La società U.S. Viterbese 1908 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Catania il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Salandria, nato a Trebisacce (CS) il 18 aprile 1995. Il centrocampista si è legato al club gialloblù per le prossime due stagioni sportive.

Francesco Salandria è cresciuto nel settore giovanile della Reggina, club con il quale ha fatto il suo esordio in Serie B il 25 maggio 2014 nel match contro l’Avellino. Poi una lunga carriera in Serie C: dapprima con la società calabrese nella stagione 2014/2015 condita da 23 presenze tra campionato e play-out, poi con la casacca dell’Akragas (52 presenze e un gol). Da gennaio 2017 altra avventura in Serie C con il Matera, dove fino al giugno 2018 ha messo insieme 42 partite prima di tornare alla Reggina per la stagione sportiva 2018/2019. A gennaio 2020, infine, il passaggio al Catania, club con il quale ha collezionato 11 presenze e una rete.

A Francesco un grande in bocca al lupo da tutta la società gialloblù per questa nuova avventura”.

Foto: sito Viterbese