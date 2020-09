Ufficiale: Visci è il nuovo direttore organizzativo dello Spezia

Attraverso un comunicato ufficiale, lo Spezia ha annunciato il nome del suo nuovo direttore organizzativo: si tratta di Pierfrancesco Visci, che sarà anche segretario generale ad interim. Questa è la nota emessa dal club:

“La società Spezia Calcio Srl comunica che Piefrancesco Visci andrà a ricoprire i ruoli di Direttore Organizzativo e di Segretario Generale ad interim.

Abruzzese di Atri, con una lunga esperienza alle spalle nel mondo del calcio, per Visci è un ritorno nel Club di via Melara, dove nella stagione 2015/2016 ricoprì la carica di Segretario Generale, prima di passare all’F.C. Internazionale nelle ultime quattro stagioni.

Allo stesso tempo il club intende ringraziare Pietro Doronzo e Mauro Ferrara, ai quali vanno i ringraziamenti per quanto fatto nel Golfo dei Poeti, insieme ai migliori auguri per una vita piena di soddisfazioni sportive e non”.

Foto: sito Spezia