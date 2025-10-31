Ufficiale: Vis Pesaro, tesserato Machín

31/10/2025 | 16:20:01

La Vis Pesaro ha annunciato l’ingaggio del centrocampista classe 1996 José Machín.

Ecco il comunicato ufficiale:

“La Vis Pesaro dal 1898 è lieta di annunciare l’ingaggio del calciatore José Machín, che ha sottoscritto con il Club un contratto fino al 30 giugno 2027.

José Machín, centrocampista dotato di fisicità e capacità offensive, è in grado di ricoprire diversi ruoli nel centrocampo. L’inserimento negli spazi e la tecnica sono alcune delle sue armi migliori, ed è abile nel dare un importante contributo in entrambe le fasi di gioco, garantendo equilibrio anche nei momenti di pressione.

Machín, nato a Bata (Guinea Equatoriale) nel 1996, è cresciuto calcisticamente in Spagna nelle giovanili del Málaga e, successivamente, nella Roma. Nel corso della sua carriera ha maturato una solida esperienza tra Serie A, Serie B e campionati esteri, dimostrando continuità di rendimento. Dopo le prime stagioni in prestito con Trapani e Lugano, Machín si è imposto in Serie B vestendo le maglie di Brescia, Pescara e Monza. Con quest’ultimo Club ha vissuto una delle pagine più importanti della propria carriera, diventando protagonista della storica doppia promozione dalla Serie C alla Serie A. In maglia biancorossa ha totalizzato 83 presenze complessive e 6 reti, distinguendosi per qualità tecniche, dinamismo e capacità di adattarsi a diversi ruoli del centrocampo. A completare il suo percorso Parma, Frosinone e Cartagena, mentre con la nazionale della Guinea Equatoriale ha collezionato numerose presenze tra qualificazioni e Coppa d’Africa, confermandosi elemento di riferimento per la propria rappresentativa.

Benvenuto a Pesaro, José!”.

Foto: Facebook Vis Pesaro