Ufficiale: Vis Pesaro, il capitano Di Paola rinnova fino al 2030

12/07/2025 | 14:16:34

Continua la storia tra Manuel di Paola e la Vis Pesaro. Il messaggio ufficiale: Ci sono giocatori che passano, e poi ci sono uomini che restano. Che scelgono una maglia, una città, una storia… e decidono di farne parte fino in fondo. Manuel Di Paola, il nostro Capitano, ha rinnovato il contratto che lo lega alla Vis Pesaro 1898 fino al 30 giugno 2030. Un rinnovo che va oltre il tempo. È una scelta di identità, di appartenenza, di amore vero. E lui resta il simbolo di ciò che vogliamo essere: solidi, autentici, determinati e determinanti. Il forte legame che si è instaurato in questi anni parte dalle sue caratteristiche tecniche, ma trova radici in quelle umane. Per come sia riuscito a cucirsi addosso questi colori, per come abbia indossato la maglia come una seconda pelle e per quello che continua a rappresentare per tutta la tifoseria, il nome di Manuel Di Paola riecheggerà a lungo in questa città. Con questa firma non si consolida solo un progetto tecnico, ma un’anima. Quella di un Capitano che ha deciso di legare il suo nome alla nostra storia per ancora tanti anni. Il futuro è tracciato. Abbiamo ancora molto da conquistare insieme.

Foto: Instagram vis Pesaro