Ufficiale: Vis Pesaro, ecco il trequartista argentino Tonso

Buon colpo di mercato della Vis Pesaro, che ha annunciato tramite il proprio sito ufficiale l’acquisto del trequartista argentino classe 1989 Martin Tonso. Ecco il comunicato del club marchigiano:

“La Vis Pesaro è lieta di comunicare l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Martin Tonso, (19/10/1989), trequartista attaccante argentino, nato a Colonia Godeken. Ha siglato un contratto annuale con opzione di rinnovo fino al 30 Giugno 2023.

Tonso è un giocatore di grande tecnica, capacità realizzativa, esperienza e personalità. Ha giocato sempre nella massima serie nei campionati di varie nazioni: in Argentina; con il Newell’s Old Boys; in Cile con il Colo-Colo e il Deportes La Serena; in Grecia con Atromitos F.C., Asteras Tripolis F.C., Aris Salonicco. Vanta un curriculum ricco di partecipazioni e gol in cui spiccano le 127 presenze (8 gol) nel Newell’s Old Boys oltre a ulteriori 11 in Coppa Libertadores. In Grecia ha 84 presenze con 15 gol. In Cile, con il Colo-Colo ha contribuito con le sue 13 presenze e 4 gol alla vittoria del campionato (2016) della squadra di Santiago”.

Foto: Instagram Vis Pesaro