Ufficiale: Vis Pesaro, Astrologo rinnova fino al 2025

“La VIS PESARO 1898 è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo con il calciatore Andrea ASTROLOGO, classe 2002, per il rinnovo del contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2025.

Il Club è estremamente soddisfatto per la firma di Andrea, avendo il calciatore dimostrato il suo valore, attuale e in prospettiva. Il giovane centrocampista avrà la possibilità di crescere con la maglia biancorossa, in bocca al lupo, Andrea!”.

Foto: Sito Vis Pesaro