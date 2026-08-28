Ufficiale: Vis Pesaro, arrivano Maucci e Conti dal Pisa

28/08/2026 | 12:20:02

Doppio annuncio della Vis Pesaro, arrivano Maucci e Conti dal Pisa: “La Vis Pesaro 1898 comunica di aver acquisito dal Pisa Sporting Club, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giacomo Maucci.

Classe 2007, Maucci è un centrocampista offensivo di piede destro, che grazie alla sua duttilità può interpretare più ruoli anche a piede invertito. È un giocatore dotato di tecnica, qualità nel palleggio e capacità di inserirsi negli spazi, offrendo soluzioni sia tra le linee sia in fase di costruzione.

Cresciuto nel settore giovanile del Brescia, Maucci ha completato il proprio percorso nelle principali categorie del vivaio biancazzurro, arrivando fino alla Primavera 2 con cui nel 2024/25 ha totalizzato 34 presenze, 7 reti e 3 assist, attirando l’attenzione del Pisa. Nella prima parte della stagione 2025/26 Maucci ha militato nella Primavera del Pisa, prima di trasferirsi in prestito all’Ospitaletto nel gennaio 2026. L’esperienza in Serie C gli ha permesso di confrontarsi per la prima volta con il calcio professionistico, raccogliendo presenze e minuti importanti per il proprio percorso di crescita.

Maucci approda ora alla Vis Pesaro pronto a mettere versatilità e qualità tecniche a servizio della squadra.

Benvenuto a Pesaro, Giacomo!”. L’annuncio su Conti: “La Vis Pesaro 1898 comunica di aver acquisito dal Pisa Sporting Club, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Niccolò Conti.

Conti è un difensore classe 2008 dotato di corsa e dinamismo che, grazie alla sua capacità di accompagnare l’azione sulla corsia esterna, predilige il gioco sulla fascia. Profilo giovane ma già predisposto agli alti ritmi, può garantire spinta e ampiezza in fase offensiva, oltre a un’importante attenzione nelle situazioni difensive.

Cresciuto nel settore giovanile del Pisa, Conti ha completato il proprio percorso nelle formazioni nerazzurre. Il giovane difensore si è messo in evidenza anche nel corso del ritiro estivo 2026, completando la preparazione precampionato con la prima squadra del Pisa, confermando le proprie qualità di spinta e le capacità d’inserimento.

Con il suo arrivo, la Vis Pesaro aggiunge alla propria rosa un giovane prospetto di qualità, chiamato a misurarsi con il campionato di Serie C e a proseguire in biancorosso il proprio percorso di maturazione.

Benvenuto a Pesaro, Niccolò!”

foto sito vis pesaro