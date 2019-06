Ufficiale: Virtus Francavilla, primi contratti da professionisti per Sottoriva e Salatino

Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la Virtus Francavilla ha annunciato “che in data odierna sono stati esercitati i diritti per la sottoscrizione del primo contratto da professionisti per i calciatori Sottoriva Federico Maria, portiere classe 1999 e Cosimo Salatino, attaccante classe 1999, entrambi già nostri tesserati con addestramento tecnico nella stagione 2018/2019″.