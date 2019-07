Ufficiale: Virtus Francavilla, preso Sparandeo in prestito dal Benevento

Colpo della Virtus Francavilla, che tramite i canali ufficiali ha annunciato l’arrivo in prestito di Luca Sparandeo, difensore classe 1999″ “Virtus Francavilla Calcio comunica di aver acquisito in prestito, il diritto alle prestazioni sportive del difensore classe 1999 Luca Sparandeo, proveniente dal Benevento Calcio. Cresciuto nel settore giovanile dei sanniti, nella scorsa stagione ha militato tra le fila della Viterbese Castrense in Serie C”.

Foto Sito Ufficiale Virtus Francavilla