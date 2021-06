Ufficiale: Virtus Francavilla, preso l’attaccante Patierno

La Virtus Francavilla ha comunicato l’acquisto dell’attaccante Cosimo Patierno. Ecco la nota: “Virtus Francavilla Calcio comunica di aver acquisito, a titolo definitivo con contratto biennale, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cosimo Patierno. L’attaccante bitontino, classe 1991, vanta tra le proprie caratteristiche una notevole prolificità che lo ha portato a realizzare in carriera oltre 150 reti. Trascorsi importanti in serie D con le maglie di Vigevano, Martina Franca, Bisceglie, Grosseto, Gravina, Nardò, Bitonto e tra i professionisti con la maglia del Teramo. Già calciatore di mister Taurino al Bitonto in serie D, si è laureato capocannoniere per tre anni di fila, rispettivamente nella stagione 2017/2018 in Eccellenza, nella stagione 2018/2019 e 2019/2020 in serie D. Il calciatore sarà a disposizione di mister Taurino per l’inizio del ritiro precampionato”.