Ufficiale: Virtus Francavilla, preso il portiere Tommaso Nobile

È ufficiale: Tommaso Nobile, portiere classe 1996, è un nuovo giocatore della Virtus Francavilla. L’annuncio è stato dato dal club abruzzese tramite la seguente nota:

“Virtus Francavilla Calcio rende noto di aver acquisito a titolo definitivo, in data odierna, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Nobile. Portiere napoletano classe 96, vanta un lungo trascorso tra i professionisti in C avendo indossato le maglie di Alma Juventus Fano, Pro Vercelli (con cui ha totalizzato anche 3 presenze in serie B), Carpi e Sambenedettese. Lo scorso anno con la squadra marchigiana ha collezionato 36 presenze. Il calciatore sarà a disposizione di mister Taurino per la gara di Coppa Italia contro il Taranto”.

