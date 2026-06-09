Ufficiale: Virtus Entella, Chiappella rinnova fino al 2028

09/06/2026 | 18:32:33

La Virtus Entella sceglie ancora Chiappella fino al 2028, ecco il comunicato del club: “Avanti insieme. È stato raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto di Andrea Chiappella fino al 30 giugno 2028. Arrivato a Chiavari nell’estate del 2025, mister Chiappella ha guidato la squadra nella stagione del ritorno in Serie B, contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo salvezza e ponendo le basi per la prosecuzione di un percorso tecnico e umano condiviso con il club.Il rinnovo rappresenta la volontà reciproca di dare continuità al lavoro avviato nell’ultimo anno, nel segno della programmazione, della crescita e della convinzione comune di poter continuare a costruire insieme il futuro biancoceleste”. Queste invece le parole del mister: “Questo prolungamento nasce da sentimenti reciproci di gratitudine, determinazione e dalla convinzione di poter continuare a crescere insieme. Siamo reduci da una stagione che ha rappresentato per tutti un nuovo inizio, culminato con il raggiungimento di un obiettivo importante e tutt’altro che scontato. Abbiamo costruito basi solide, ma il percorso è ancora lungo. Non vedo l’ora di ripartire e continuare a lavorare insieme a questo gruppo, alla società e ai nostri tifosi”.

Foto. Sito Virtus Entella