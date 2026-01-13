Ufficiale: Virtus Entella, arriva Turicchia dalla Juventus a titolo definitivo

13/01/2026 | 11:20:28

Riccardo Turicchia è un nuovo giocatore dell’Entella. L’esterno sinistro classe 2003 arriva a Chiavari a titolo definitivo dalla Juventus. Cresciuto nel settore giovanile bianconero, Turicchia dalla stagione 2021/2022 ha giocato con continuità nella formazione Next Gen della Juventus, con cui ha totalizzato 86 presenze complessive in tutte le competizioni. Nel corso della stagione 2024/2025 è stato ceduto in prestito in Serie B al Catanzaro, prima di fare ritorno a Torino nella seconda parte del campionato. A livello internazionale, Riccardo ha completato l’intero percorso nelle Nazionali giovanili azzurre, arrivando fino all’Italia Under 21, con cui ha preso parte all’ultimo Campionato Europeo, disputato lo scorso giugno, collezionando due presenze contro Spagna e Germania. Benvenuto a Chiavari, Riccardo”.

Foto: facebook Virtus Entella