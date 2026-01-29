Ufficiale: Virtus Entella, arriva Benedetti dalla Sampdoria

29/01/2026 | 16:45:25

La Virtus Entella annuncia l’arrivo di Benedetti dalla Sampdoria, la nota ufficiale: “Leonardo Benedetti è un nuovo giocatore dell’Entella. Il centrocampista classe 2000 si trasferisce a Chiavari a titolo definitivo dalla Sampdoria. Cresciuto nel settore giovanile dello Spezia, con cui debutta in Serie B nella stagione 2019-2020, Benedetti disputa successivamente due stagioni in Serie C con le maglie di Vis Pesaro e Imolese. Rientra poi in cadetteria prima al Bari, dove colleziona 35 presenze e 4 gol nella stagione conclusa con l’accesso dei pugliesi alla finale playoff, quindi alla Sampdoria, con cui negli ultimi due anni e mezzo è sceso in campo in 59 occasioni complessive. Benvenuto a Chiavari, Leonardo”.

foto sito entella