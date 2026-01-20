Ufficiale: Vinciguerra in prestito dal Cagliari al Monopoli
20/01/2026 | 11:28:11
Il Monopoli annuncia l’arrivo di Vinciguerra in prestito dal Cagliari: “La SS Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Cagliari Calcio per la cessione a titolo temporaneo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Vinciguerra. Attaccante di piede destro classe 2005, nato a Napoli il 18 agosto, Vinciguerra ha giocato la prima parte di stagione con il Pescara in serie B (per un totale di 4 presenze). Formato nelle giovanili del Cagliari, conta 121 presenze, 24 gol, 22 assist e una Coppa Italia nel 2024/2025 con la Primavera in tutte le competizioni. Benvenuto Alessandro”.
foto facebook monopoli