Ufficiale: Vincic, l’arbitro della finale Mondiale, si ritira

27/07/2026 | 15:10:59

La Federcalcio slovena ha comunicato che Slavko Vincic, l’arbitro che ha diretto l’ultima finale del Mondiale tra Spagna e Argentina, ha deciso di ritirarsi. Con 513 partite in carriera, di cui 50 in Champions e 12 tra Mondiali ed Europei, Vincic è considerato uno degli arbitri più importanti della sua generazione. Lo sloveno ha anche arbitrato, oltre alla finale della Coppa del Mondo, anche la finale di Champions del 2024 tra Real Madrid e Borussia Dortmund e la finale di Europa League del 2022 tra Eintracht Francoforte e Rangers.

Foto: SportFair