Ufficiale: Villarreal-Javi Calleja, raggiunto l’accordo per le prossime due stagioni

Con un comunicato apparso sul sito ufficiale del Villarreal, il club spagnolo informa di aver raggiunto un accordo per il rinnovo dell’allenatore Javi Calleja per le prossime due stagioni. Tornato a stagione in corso con l’obiettivo di centrare la salvezza, il tecnico spagnolo ha mantenuto le aspettative e ora si appresta a lavorare per altre due stagioni con il Villarreal.

Foto: Sito Villarreal