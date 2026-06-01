Ufficiale: Villarreal, Iñigo Pérez in panchina fino al 2029

01/06/2026 | 13:04:11

Iñigo Pérez riparte dal Villarreal, dopo l’addio al Rayo Vallecano . L’allenatore spagnolo rimane nella Liga e prende il comando del “sottomarino giallo” fino al 2029. Ecco il saluto della sua nuova squadra: “Il Villarreal CF ha raggiunto un accordo con Iñigo Pérez, che sarà l’allenatore della prima squadra per le prossime tre stagioni, fino a giugno 2029. Il navarrese sarà presentato come nuovo allenatore giallo domani martedì 2 giugno, alle 18.30, al Club 1923 dello Stadio della Ceramica. L’evento, esclusivo per i media, può essere seguito in diretta sui profili ufficiali dei social network del Villarreal CF. Iñigo Pérez Soto (Pamplona, 18 gennaio 1988) è un allenatore spagnolo, che ha allenato il Rayo Vallecano in Primera División. Come allenatore di Rayista, Iñigo ha raggiunto la finale della UEFA Conference League (25/26) e ha eguagliato la migliore classifica storica del club nella massima serie (8º classificato, nel 24/25). La sua carriera come allenatore è iniziata nelle file della squadra di Valleca, dove ha lavorato come secondo allenatore di Andoni Iraola. Con la partenza di quest’ultimo nel calcio inglese, Iñigo Pérez non ha potuto accompagnarlo a causa di problemi burocratici e ha finito per prendere le redini della squadra di Madrid nel febbraio 2024, succedendo a Francisco Rodríguez dopo il suo licenziamento. Oltre al suo brillante e promettente periodo come allenatore, Iñigo Pérez è stato anche un calciatore professionista. Come giocatore, ha difeso gli interessi dell’Athletic Club, SD Huesca, RCD Mallorca, CD Numancia e CA Osasuna, club dove ha firmato il suo ritiro nel 2022”:

Foto: Instagram Villareal