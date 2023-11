Ufficiale: Villarreal, esonerato il tecnico Pacheta dopo la vittoria in Europa League

Il Villarreal ufficializza tramite un comunicato l’esonero del tecnico José Rojo Martín, meglio noto come Pacheta. La notizia è arrivata il giorno dopo la vittoria in Europa League per 2-1 contro il Maccabi Haifa. I risultati in campionato (12 punti conquistati nelle prime 12 partite) sono stati fatali al tecnico. In Spagna danno per favorito alla successione di Pacheta l’ex Marsiglia Marcelino, anche se nulla è ancora ufficiale. Ecco il comunicato :

Il Villarreal CF annuncia che José Rojo Martín “Pacheta” lascia i gialloneri.

Il club desidera ringraziare lui e tutto lo staff tecnico per il lavoro, l’impegno, la professionalità, la dedizione e la vicinanza durante la sua permanenza nel club e gli augura le migliori fortune per il suo futuro professionale.

Da parte sua, il direttore del calcio del Villarreal CF, Miguel Ángel Tena, sarà responsabile della sessione di allenamento in programma domani sabato alle 11.00 presso la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza (primi 15 minuti aperti alla stampa). Successivamente parlerà ai media in una conferenza stampa prevista per le 13.15. Miguel Ángel Tena guiderà la prima squadra nella partita di domenica prossima contro l’Atlético de Madrid (ore 21.00, Cívitas Metropolitano).

Foto: Twitter Villarreal