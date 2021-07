Ufficiale: Villarreal, dal Reims arriva l’attaccante Boulaye Dia

Il Villarreal ha ufficializzato l’arrivo dal Reims dell’attaccante Boulaye Dia, che ha firmato un contratto fino a giugno 2026. L’annuncio è stato dato dallo stesso club iberico:

“Potenza di fuoco per il sottomarino. Il Villarreal CF ha raggiunto un accordo con lo Stade Reims per il trasferimento dell’attaccante franco-senegalese Boulaye Dia, che giocherà per i giallorossi per le prossime cinque stagioni. Dia si allenerà con i suoi nuovi compagni di squadra per la prima volta alle 10 di mercoledì mattina, sotto la guardia dell’allenatore Unai Emery al Villarreal CF Training Ground (Ciudad Deportiva)”.

Foto: Sito Villarreal