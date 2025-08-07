TOP NEWS
Ufficiale: Villarreal, arriva l’esperto Partey

07/08/2025 | 19:15:54

Thomas Partey riparte da LaLiga. Dopo la scadenza del contratto con l’Arsenal, il centrocampista ghanese ha firmato un accordo biennale con il Villarreal.  Contratto di un anno per il giocatore fino al giugno 2026.

Foto: X Villarreal