Ufficiale: Villarreal, arriva l’esperto Partey
07/08/2025 | 19:15:54
Thomas Partey riparte da LaLiga. Dopo la scadenza del contratto con l’Arsenal, il centrocampista ghanese ha firmato un accordo biennale con il Villarreal. Contratto di un anno per il giocatore fino al giugno 2026.
El Villarreal CF y @Thomaspartey22 han alcanzado un acuerdo para que el futbolista ghanés se vincule al conjunto groguet de cara a la presente temporada 2025-26.
El jugador se sumará a la dinámica del equipo a partir de mañana en la Ciudad Deportiva. pic.twitter.com/q7XVRHUXvR
— Villarreal CF (@VillarrealCF) August 7, 2025
Foto: X Villarreal