Ufficiale: Viktoria Plzen, il tecnico Miroslav Koubek si dimette

29/09/2025 | 18:49:43

Il tecnico del Viktoria Plzeň, Miroslav Koubek, ha rassegnato oggi le dimissioni.

Di seguito, uno spezzone del comunicato ufficiale del club:

“Dopo la partita deludente contro lo Zlín, che è stata una grande delusione per tutti noi e per i nostri tifosi, abbiamo avuto una lunga discussione con l’allenatore. Siamo giunti insieme alla conclusione che la squadra ha bisogno immediatamente di un nuovo impulso e abbiamo concordato reciprocamente di terminare la collaborazione,” ha spiegato Adolf Šádek, direttore generale e presidente del consiglio di amministrazione del club.

Logicamente, non siamo soddisfatti dei risultati, soprattutto nel campionato di lega, dove nelle prime dieci giornate abbiamo perso inutilmente troppi punti. Purtroppo nelle ultime partite neanche il gioco è stato ideale. Per questo, nell’ambito del settore sportivo, abbiamo concordato sulla necessità di trovare una soluzione,” ha aggiunto Adolf Šádek. Insieme a Miroslav Koubek ha lasciato anche l’assistente Jan Trousil.

La guida della prima squadra è stata temporaneamente affidata a Marek Bakoš, che sarà assistito da Zdeněk Bečka. “Già giovedì giochiamo in Europa League contro il Malmö, e domenica il match di campionato contro l’Hradec. Questi sono i nostri due obiettivi più immediati, verso i quali ora è rivolta tutta la nostra attenzione; vogliamo affrontare entrambe le partite in modo chiaro e vincente,” ha dichiarato Adolf Šádek”.

Foto: Instagram Plzen