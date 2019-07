Carlos Vigaray è stato presentato questa mattina come un nuovo giocatore del Real Saragozza. “Vengo con entusiasmo e umiltà”, ha detto il giocatore, che ha elogiato l’allenatore e la squadra: “Víctor è un ottimo allenatore che ha fatto la storia qui e mi ha subito convinto ad entrare. C’è un buon gruppo ed un grande progetto per ambire alla risalita in Liga”. Il calciatore arriva dal Deportivo Alaves.

Foto: Twitter Alaves