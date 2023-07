Ufficiale: Vieira nuovo allenatore dello Strasburgo

Lo Strasburgo ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore.

Si tratta di Patrick Vieira, tecnico francese, ex centrocampista di Arsenal, Juve e Inter.

Questo il comunicato: “Patrick Vieira (47) ha firmato oggi un contratto triennale con il Racing Club de Strasbourg Alsace, di cui è ora l’allenatore. “Dò il benvenuto a Patrick Vieira, che conoscevo nella squadra francese e sono molto felice di dargli il benvenuto a Strasburgo”, ha dichiarato Marc Keller, presidente del Racing. L’arrivo di Patrick dovrebbe consentirci di fare ulteriori progressi e fare un passo avanti. Corrisponde al profilo che cercavamo: un allenatore con esperienza internazionale, che abbia anche una buona conoscenza della Ligue 1 e dei giovani calciatori. Siamo convinti che qui potrà svolgere un ottimo lavoro, in un ambiente sano e appagante. Lo metteremo nelle migliori condizioni affinché possa avere successo”. “Sono particolarmente felice di unirmi al Racing”, ha dichiarato Patrick Vieira. Conosco la storia e l’identità di questo club, il fervore che suscita, l’importanza che ha per il suo territorio, terra di calcio e passione. La ricostruzione del club negli ultimi anni, sotto la direzione di Marc Keller, ne è un esempio. Lavorare con lui è un vero piacere per me. Oggi inizia un nuovo ciclo per il Racing ed è entusiasmante per un allenatore poter costruire qualcosa facendo leva sui valori che fanno la forza di un club”.

Foto: twitter Strasburgo