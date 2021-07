Patrick Vieira è il nuovo allenatore del Crystal Palace. Il tecnico francese ha firmato un contratto fino al 2024.

Questo l’annuncio ufficiale del club

We are delighted to confirm the appointment of Patrick Vieira as our new manager until 2024 ✍️#CPFC | https://t.co/utMcYSDkhb

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) July 4, 2021