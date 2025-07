Ufficiale: Victor Munoz è un nuovo calciatore dell’Osasuna. Arriva dal Real Madrid

11/07/2025 | 19:40:11

Victor Munoz è un nuovo calciatore dell’Osasuna. Il comunicato: Il Real Madrid CF e il CA Osasuna hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del nostro giocatore Víctor Muñoz. Víctor Muñoz è entrato a far parte del settore giovanile del nostro club nel 2021 all’età di 18 anni. Da allora, ha giocato per l’Under 19, l’RSC Internacional e, nelle ultime due stagioni, il Castilla. Ha debuttato con la prima squadra del Real Madrid nel maggio 2025.Il club lo ringrazia per il suo lavoro, la sua dedizione e il suo impegno e augura a lui e alla sua famiglia la migliore fortuna in questa nuova fase della sua vita.

Foto: Instagram Osasuna