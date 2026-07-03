Ufficiale: Vicenza, tesserato Moncini in attacco

03/07/2026 | 12:06:53

La società L.R. Vicenza comunica di aver acquisito, a titolo definitivo fino al 30 giugno 2028, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gabriele Moncini. Moncini, attaccante classe 1996, nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Bari in Serie B, scendendo in campo in 40 occasioni e collezionando 11 reti e 2 assist. In carriera ha vestito, inoltre, le maglie di Cesena, Prato, Spal, Cittadella, Benevento e Brescia, per un totale di 17 presenze in Serie A, 235 presenze in Serie B con 69 reti e 18 assist, e 55 presenze in Serie C, con 17 reti e 2 assist. Benvenuto in biancorosso, Gabriele.

Foto: sito Vicenza