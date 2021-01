Ufficiale: Vicenza, preso Valentini dal Padova

La società LR Vicenza comunica di aver acquisito dal Calcio Padova, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nahuel Valentini.

Valentini, difensore classe ’88 argentino naturalizzato italiano, ha registrato 7 presenze con la maglia biancoscudata in questa prima parte di stagione. Vanta una lunga esperienza in Serie B con 124 presenze maturate e 5 reti siglate, in 5 stagioni con le maglie di Ascoli e Spezia, intervallate dalla stagione 2017/2018 trascorsa in Spagna nel Real Oviedo in Liga 2. Arrivato in Italia a Livorno nella stagione 2013/2014, ha registrato 16 presenze in Serie A.

Ha iniziato la propria carriera in Argentina nel Rosario Central, dove tra Primera e Primera B Nacional ha maturato 74 presenze.

Il giocatore ha sostenuto oggi le visite mediche, raggiungendo poi i nuovi compagni per il primo allenamento in biancorosso.

Indosserà la maglia numero 4.