Ufficiale: Vicenza, dalla Cremonese arriva Tsadjout
15/07/2026 | 13:08:47
La società L.R. Vicenza comunica di aver acquisito dall’US Cremonese, a titolo definitivo fino al 30 giugno 2028, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Frank Tsadjout. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, Tsadjout vanta un percorso costruito tra Serie A, Serie B e Jupiler Pro League, vestendo le maglie di Charleroi, Cittadella, Pordenone, Ascoli, Cremonese, Frosinone e Pescara, totalizzando 156 presenze nei campionati professionistici. Benvenuto a Vicenza Frank”.
Foto: sito Vicenza