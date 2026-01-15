Ufficiale: Vicenza, dal Trento arriva Cappelletti

15/01/2026 | 16:40:09

La società L.R. Vicenza è lieta di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Daniel Cappelletti da A.C. Trento 1921 a titolo definitivo fino al termine della stagione. Cappelletti, difensore classe 1991, ha già vestito i colori biancorossi dal 2019 al 2023, collezionando 79 presenze con 7 goal all’attivo. Nel corso della sua carriera, inoltre, Daniel ha vestito le maglie di Sassuolo, Juve Stabia, Südtirol, Cittadella, Padova, Brindisi e Trento. Bentornato Daniel!”.

Foto: logo Vicenza